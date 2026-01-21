Il Comitato Porto-Città ironizza sull' Adsp | Quanta fretta ma dove corri dove vai?

Il Comitato Porto-Città esprime nuovamente critiche nei confronti dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico, evidenziando una discrepanza tra le dichiarazioni pubbliche e i risultati concreti. Secondo il comitato, l’Adsp sembra muoversi con troppa fretta e poca chiarezza, generando aspettative che spesso non si traducono in interventi realizzati nei tempi previsti. La questione rimane al centro del dibattito locale, sollevando dubbi sulla reale efficacia delle azioni

Critiche sono mosse al modo di fare dell'Autorità portuale, così come alla volontà di banchinare il Molo Clementino per farlo diventare un terminal per le grandi navi da crociera ANCONA – Il Comitato Porto-Città torna a farsi sentire e critica il modo di fare dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico che, a loro modo di vedere, prima fa dichiarazioni roboanti a cui poi non corrispondono mai i fatti e tantomeno i tempi di realizzazione delle opere. Non manca infine nel finale il fermo no al banchinamento del Molo Clementino. «Che l’Autorità portuale di Ancona abbia l’abitudine di enfatizzare le sue proposte – inizia così il comunicato del Comitato -, in gergo diremmo ‘spararle grosse’, siamo già abituati.🔗 Leggi su Anconatoday.it

