Il City era imbarazzante dice Haaland

Erling Haaland, attaccante del Manchester City, ha commentato la recente sconfitta della sua squadra in Norvegia, definendola “imbarazzante”. La partita, vinta dal BodoGlimt con il risultato di 3-1, ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Questa dichiarazione evidenzia le difficoltà incontrate dal Manchester City in questa fase e sottolinea l’importanza di analizzare con attenzione gli eventi recenti.

2026-01-21 00:19:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’attaccante del Manchester City Erling Haaland ha definito imbarazzante la clamorosa sconfitta della sua squadra in Norvegia, vinta dal BodoGlimt per 3-1. Rodri ha ricevuto due cartellini gialli in un minuto per la sua prima espulsione in Champions League mentre la squadra di Pep Guardiola era schiacciata nel circolo polare artico. La squadra di Guardiola ha iniziato il settimo turno delle partite di Champions League al quarto posto, ma ha concluso la serata al settimo posto con del lavoro da fare la prossima settimana.🔗 Leggi su Justcalcio.com

