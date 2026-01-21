il city cade a bodo tifosi rimborsati dai giocatori

Il Manchester City subisce una sconfitta sul campo del Bodo Glimt in una trasferta nel Circolo Polare Artico, dopo il recente derby perso contro lo United. I tifosi, coinvolti in questa trasferta difficile, sono stati rimborsati dai giocatori, evidenziando un gesto di vicinanza da parte della squadra. La partita rappresenta un capitolo particolare nella stagione della squadra di Guardiola, segnando un risultato inatteso in una delle trasferte più estreme.

Milano, 21 gennaio 2026 - La notte gelida di Bodo ha lasciato il segno in casa Manchester City. Dopo il ko nel derby con lo United, la squadra di Guardiola è incappata in un’altra battuta d’arresto pesante, cadendo sul campo del Bodo Glimt in una trasferta estrema, sopra il Circolo Polare Artico. Una sconfitta che ha spinto lo spogliatoio dei Citizens a un gesto fuori dal comune nei confronti dei propri sostenitori. I giocatori del City hanno infatti deciso di rimborsare di tasca propria i 374 tifosi che avevano affrontato il lungo viaggio fino in Norvegia, sfidando temperature proibitive per seguire la squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

