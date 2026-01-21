Il ciclone Harry si sta allontanando dalla Calabria e dalla Sicilia, portando un miglioramento delle condizioni meteorologiche dopo giorni di maltempo intenso. Secondo le ultime comunicazioni dei centri regionali, la situazione si sta stabilizzando, anche se è importante mantenere attenzione, soprattutto nelle zone più a rischio. La fase di miglioramento prosegue, offrendo una tregua temporanea alle regioni interessate dal fenomeno.

Dopo giorni di forte maltempo, il Sud Italia inizia a tirare un sospiro di sollievo. Il passaggio del ciclone Harry ha lasciato il segno, ma gli ultimi bollettini emessi dai centri funzionali regionali indicano una chiara tendenza verso il miglioramento, sebbene rimanga necessaria la massima prudenza, specialmente lungo i versanti ionici. Calabria: Fase di "decalage" e riduzione delle criticità In Calabria, i dati elaborati da Arpacal in raccordo con la Protezione Civile Regionale confermano che il sistema meteo-idrogeologico sta entrando in una fase di attenuazione (decalage). Oggi, 21 gennaio: Permane una criticità **arancione** limitata ad alcune aree specifiche, con fenomeni ancora localmente intensi che interessano i settori ionici e le zone più vulnerabili dal punto di vista idraulico. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il ciclone Harry si allontana: miglioramento in corso tra Calabria e Sicilia

Allerta rossa in Sardegna, Sicilia e Calabria, il ciclone Harry non si ferma: “Fenomeno mai osservato negli ultimi tempi”Un’allerta rossa interessa ancora le regioni di Sardegna, Sicilia e Calabria, colpite dal ciclone Harry.

In Sicilia e in Calabria il ciclone Harry sta facendo molti danniIn Sicilia e Calabria, il ciclone Harry sta provocando danni significativi, in particolare nelle zone di Catania e Catanzaro.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Allerta meteo in Sicilia, Sardegna e Calabria: il ciclone Harry si abbatte sul Sud Italia, onde oltre 8 metri ed evacuazioni; Maltempo estremo al Sud Italia, ecco il ciclone Harry; Il ciclone Harry sull'Isola: si sposta verso Ovest; Il ciclone Harry si abbatte su Sicilia, Calabria e Sardegna: oggi il culmine, maltempo estremo e venti a 120 km/h.

Il ciclone Harry non si ferma: anche oggi allerta rossa. A quanto ammontano i danniNon sembra dare tregua il maltempo nel Sud d'Italia con il ciclone Harry che continua a flagellare Sicilia, Calabria e Sardegna tra evacuazioni, ... msn.com

Il ciclone Harry si abbatte su Sicilia, Sardegna e Calabria: Non vi avvicinate al mareNelle ultime ore si contano oltre 1650 interventi dei vigili del fuoco a causa del ciclone Harry che si è abbattuto su Sicilia, Sardegna e Calabria. mam-e.it

La furia del ciclone Harry mette in ginocchio il porticciolo dell’Arenella, a Palermo. Onde violentissime hanno causato barche affondate, pontili distrutti e tubi e strutture sradicate dalla forza del mare. - facebook.com facebook

#TG2000 - #Maltempo, allerta massima per ciclone #Harry. Emergenza in #Sicilia #21gennaio #cicloneHarry #allertameteo #Sardegna #Calabria #TV2000 @tg2000it @DPCgov x.com