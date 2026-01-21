Il ciclone Harry devasta il Messinese | voragine si apre sul lungomare di Santa Teresa di Riva – Video

Il passaggio del ciclone Harry ha provocato ingenti danni nel Messinese, con una voragine aperta sul lungomare di Santa Teresa di Riva. La giornata si è contraddistinta per l’allerta meteo rossa, che ha interessato diverse aree della Sicilia orientale, causando disagi e danni diffusi. La situazione rimane sotto osservazione mentre le autorità monitorano gli effetti di questo evento atmosferico.

Nuova giornata di allerta meteo rossa in Sicilia per il passaggio del ciclone Harry, con danni e disagi registrati in diverse zone della parte orientale dell’isola. Allagamenti nel Messinese: a Santa Teresa di Riva il lungomare è stato devastato per circa 800 metri dalla violenta mareggiata che si è verificata nella notte e all’alba, mentre in diversi punti della città manca l’acqua a causa del danneggiamento dei tubi causato delle piogge, fa sapere il sindaco Danilo Lo Giudice. Si fa la conta dei danni a Mazzeo, area costiera di Taormina, dove il ciclone ha causato gravi danni al lungomare. Frane e smottamenti si sono verificati in provincia di Siracusa, sulla strada provinciale 23, sulla sp 10 Cassaro-Ferla e sulla strada provinciale 40 nel tratto compreso dal bivio Cassaro-Ferla fino all’ingresso della Valle dell’Anapo, mentre sulla provinciale 28 Solarino-Fusco-Sortino si è registrata la caduta di un grosso albero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Maltempo, si apre voragine sul lungomare di Santa Teresa Riva: auto ci finisce dentro, un feritoNella zona di Santa Teresa di Riva, lungo il lungomare Barracca, si è aperta una nuova voragine che ha coinvolto alcune auto.

Maltempo in Sicilia, a Santa Teresa di Riva si apre voragine in strada e l'auto si ribalta: conducente feritoA Santa Teresa di Riva, in Sicilia, un'auto si è ribaltata a causa di una voragine aperta sulla strada, conseguenza delle intense condizioni meteorologiche.

