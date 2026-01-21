Il ciclo è diventato molto abbondante | quali possono essere le cause?

Una donna si rivolge a una dottoressa preoccupata per un ciclo molto abbondante, iniziato da diversi mesi. Racconta di aver notato anche molti coaguli e chiede spiegazioni sulle possibili cause. La dottoressa ascolta attentamente e inizia a fare alcune domande per capire meglio la situazione. La situazione richiede un approfondimento, perché un ciclo abbondante può dipendere da vari fattori, e capire quale sia il motivo è il primo passo per trovare una soluzione.

Salve dottoressa, da ormai diversi mesi il mio ciclo è diventato decisamente abbondante, e ho notato la presenza di molti coaguli. Ho fatto l’ecografia, da cui non è però risultato niente di anomalo. Quali possono essere le possibili cause? Possono essere anche non visibili dall’ecografia? Che altri esami potrei fare? Grazie se vorrà rispondere a tutte queste domande! A volte questo può accadere in concomitanza della perimenopausa con l’avanzare dell’età. Sulla base di tutte queste informazioni e della visita si possono certamente valutare terapie come l’utilizzo di una spirale al progesterone che riduce la quantità del flusso. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

