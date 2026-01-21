Il ciclo è diventato molto abbondante | quali possono essere le cause?

Se il ciclo è molto abbondante e presenta coaguli, è importante consultare un medico per individuare eventuali cause sottostanti. Questa condizione può derivare da diverse problematiche, alcune delle quali richiedono intervento tempestivo. Una valutazione accurata permette di stabilire il trattamento più adeguato, garantendo il benessere e la salute della paziente.

Salve dottoressa, da ormai diversi mesi il mio ciclo è diventato decisamente abbondante, e ho notato la presenza di molti coaguli. Ho fatto l'ecografia, da cui non è però risultato niente di anomalo. Quali possono essere le possibili cause? Possono essere anche non visibili dall'ecografia? Che altri esami potrei fare? Grazie se vorrà rispondere a tutte queste domande! A volte questo può accadere in concomitanza della perimenopausa con l'avanzare dell'età. Sulla base di tutte queste informazioni e della visita si possono certamente valutare terapie come l'utilizzo di una spirale al progesterone che riduce la quantità del flusso.

