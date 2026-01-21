Il ciclo è diventato molto abbondante | quali possono essere le cause?

Il cambiamento nella quantità e nella presenza di coaguli durante il ciclo può essere causato da vari fattori, tra cui squilibri ormonali, condizioni uterine o altre problematiche di salute. È importante monitorare i sintomi e consultare un medico specialista per una valutazione accurata e un eventuale approfondimento diagnostico, al fine di individuare le cause e ricevere un trattamento adeguato.

Salve dottoressa, da ormai diversi mesi il mio ciclo è diventato decisamente abbondante, e ho notato la presenza di molti coaguli. Ho fatto l’ecografia, da cui non è però risultato niente di anomalo. Quali possono essere le possibili cause? Possono essere anche non visibili dall’ecografia? Che altri esami potrei fare? Grazie se vorrà rispondere a tutte queste domande! A volte questo può accadere in concomitanza della perimenopausa con l’avanzare dell’età. Sulla base di tutte queste informazioni e della visita si possono certamente valutare terapie come l’utilizzo di una spirale al progesterone che riduce la quantità del flusso. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

