Recenti dichiarazioni del CEO di Ryanair hanno suscitato attenzione confrontandosi con le affermazioni di Elon Musk sull’Europa. La discussione evidenzia differenze di visione e approccio tra le parti, offrendo spunti di riflessione sulle dinamiche del settore aeronautico e tecnologico. Questo confronto mette in luce l’importanza di valutare con attenzione le opinioni e le competenze di figure di spicco nel panorama internazionale.

Anche Starlink in Iran non funziona più. I “jammer” del regime e l'intervento di Musk In questi giorni sta avendo luogo uno scontro tra Elon Musk e l’amministratore delegato della compagnia aerea low cost Ryanair Michael O’Leary. Tutto è iniziato da un colloquio tra Ryanair e Starlink, il provider satellitare di telecomunicazioni di proprietà di Musk, per capire se ci fossero margini perché la compagnia aerea installasse la rete internet fornita da Starlink sui propri vettori. Ryanair ha declinato l’offerta, dicendo che l’installazione del servizio avrebbe aggiunto peso agli aerei, aumentando così la richiesta di carburante e portando a un costo annuo superiore di circa 250 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il ceo di Ryanair dà una lezione a Musk su quanto si sbaglia sull’Europa

Musk provoca Ryanair: “Quanto mi può costare comprarti?”. E lancia il sondaggio su XElon Musk ha recentemente attirato l’attenzione su Ryanair con una battuta su X, chiedendo quanto potrebbe costare l’acquisto della compagnia aerea.

Ryanair vuole la Wi-fi gratis in volo: Musk contro il CEO della low costRyanair sta valutando l’introduzione di Wi-fi gratuito a bordo dei propri voli, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei passeggeri.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: È scontro fra Elon Musk e il CEO di Ryanair Michael O'Leary; Il Wi-Fi satellitare sugli aerei scatena uno scontro durissimo tra il CEO di Ryanair ed Elon Musk; Scontro fra Musk e il CEO di Ryanair, devo comprare la compagnia?; Perché Musk vuole comprare Ryanair e licenziare il Ceo: Cacciate questo imbecille.

Ryanair, dopo lo scontro tra Michael O’Leary e Elon Musk le vendite dei biglietti della low cost salgono del 3%Offerti 100 mila posti di sola andata a 16,99 euro nei mesi di febbraio, marzo e aprile. L’ad Michael O’Leary: Musk può comprarci quando vuole, ma i cittadini extra Ue non possono possedere la maggior ... milanofinanza.it

Perché Musk vuole comprare Ryanair e licenziare il Ceo: Cacciate questo imbecilleElon Musk vs Michael O’Leary, la sfida a colpi d’insulti continua. Il patron di Tesla e il Ceo di Ryanair si stanno scontrando da giorni. fortuneita.com

Tra Musk e il Ceo di Ryanair O’Leary è in corso una guerra dopo il rifiuto della compagnia di servirsi delle connessioni Starlink a bordo dei suoi aerei: Elon “minaccia” di acquistarla… Leggi l'articolo - https://www.unita.it/2026/01/20/musk-ryanair-scontro-starlin - facebook.com facebook

Tra Musk e il Ceo di Ryanair O’Leary è in corso una guerra dopo il rifiuto della compagnia di servirsi delle connessioni Starlink a bordo dei suoi aerei: Elon “minaccia” di acquistarla… x.com