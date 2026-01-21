Il centrosinistra pressa Meloni su Trump Schlein scrive alla premier danese
In un contesto politico internazionale complesso, il centrosinistra italiano si confronta con la posizione di Meloni riguardo a Trump, mentre Schlein si rivolge alla premier danese. Tra immagini di Trump e scambi di messaggi tra Macron e Biden, le dinamiche diplomatiche e le strategie politiche assumono un ruolo centrale nel dibattito pubblico e nelle relazioni tra le nazioni.
AGI - Tra un meme di Trump con la bandiera Usa piantata in Groenlandia e lo screenshot dei messaggi di Macron al presidente americano che scorrono sugli smartphone, in Transatlantico si fa di conto. E si conclude che gli 'slot' per le comunicazioni della premier Giorgia Meloni sul vertice europeo straordinario di giovedì su Groenlandia e Dazi si vanno riducendo di ora in ora. E contemporaneamente il pressing delle opposizioni sulla premier Meloni sale di intensità. Le opposizioni in pressing . Se il vertice è fissato per giovedì alle 19, si ragiona tra i deputati del Pd, la premier potrebbe essere in Parlamento domani o, al massimo, giovedì mattina. 🔗 Leggi su Agi.it
**Groenlandia: Pd-M5S-Avs 'Meloni in aula', Schlein scrive a premier danese 'sostegno'**Il Pd, il M5S e Avs hanno richiesto formalmente alla premier Giorgia Meloni di presentarsi in Parlamento per illustrare la posizione italiana in vista del prossimo Consiglio europeo straordinario.
Schlein scrive al primo ministro danese: “Sostegno contro le minacce di Trump”Il messaggio di Schlein al primo ministro danese evidenzia la preoccupazione per le minacce di Trump riguardo alla sovranità della Groenlandia.
Argomenti discussi: Sciacalli! Renzi attacco shock al governo Meloni | cosa sta succedendo.
Renzi dice al centrosinistra di attaccare Meloni sulla sicurezza: È governo di sciacalli senza soluzioniÈ il governo degli sciacalli. Sfruttano tutti i casi di cronaca per aumentare i reati e tengono cinquecento poliziotti in Albania anche se sa che ... fanpage.it
Centrosinistra in ordine sparso su legge elettorale e referendum: perde tempo e Meloni detta l’agendaLegge elettorale e referendum sulla giustizia aprono lo scontro politico: Meloni accelera, il centrosinistra critica ma resta diviso. tag24.it
Cambiano i costi della sosta a pagamento sul lungomare pescarese: dal 26 gennaio la tariffa sarà di un euro a ora, fino al raggiungimento massimo di 5 euro per l'intera giornata. Il centrosinistra. “Corrono ai ripari dopo due mesi di incassi senza limiti” #ilcentr - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.