In un contesto politico internazionale complesso, il centrosinistra italiano si confronta con la posizione di Meloni riguardo a Trump, mentre Schlein si rivolge alla premier danese. Tra immagini di Trump e scambi di messaggi tra Macron e Biden, le dinamiche diplomatiche e le strategie politiche assumono un ruolo centrale nel dibattito pubblico e nelle relazioni tra le nazioni.

AGI - Tra un meme di Trump con la bandiera Usa piantata in Groenlandia e lo screenshot dei messaggi di Macron al presidente americano che scorrono sugli smartphone, in Transatlantico si fa di conto. E si conclude che gli 'slot' per le comunicazioni della premier Giorgia Meloni sul vertice europeo straordinario di giovedì su Groenlandia e Dazi si vanno riducendo di ora in ora. E contemporaneamente il pressing delle opposizioni sulla premier Meloni sale di intensità. Le opposizioni in pressing . Se il vertice è fissato per giovedì alle 19, si ragiona tra i deputati del Pd, la premier potrebbe essere in Parlamento domani o, al massimo, giovedì mattina. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il centrosinistra pressa Meloni su Trump. Schlein scrive alla premier danese

**Groenlandia: Pd-M5S-Avs 'Meloni in aula', Schlein scrive a premier danese 'sostegno'**Il Pd, il M5S e Avs hanno richiesto formalmente alla premier Giorgia Meloni di presentarsi in Parlamento per illustrare la posizione italiana in vista del prossimo Consiglio europeo straordinario.

Schlein scrive al primo ministro danese: “Sostegno contro le minacce di Trump”Il messaggio di Schlein al primo ministro danese evidenzia la preoccupazione per le minacce di Trump riguardo alla sovranità della Groenlandia.

