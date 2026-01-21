Il caso di Brooklyn Beckham, che ha annunciato di voler interrompere i rapporti con la famiglia, solleva questioni più ampie sulla dinamica familiare e il narcisismo. La psicologa Mica Vidal-Taylor, esperta in narcisismo presso l’Università di Oxford, analizza le implicazioni di questa vicenda e le sue possibili ripercussioni su altre persone coinvolte. Un approfondimento che permette di comprendere meglio le dinamiche familiari complesse e spesso invisibili.

La dottoressa Mica Vidal-Taylor, psicoterapeuta e specialista in narcisismo presso l’Università di Oxford, è intervenuta su Threads sul caso di Brooklyn Beckham, che nella giornata di ieri ha annunciato di non volersi più riconciliare con la sua famiglia. Visualizza su Threads Il figlio di David e Victoria Beckham ha raccontato sui social di essere stato manipolato da sempre e obbligato a soddisfare le esigenze di immagine di quello che ha definito il “Brand Beckham”. Brooklyn ha anche rivelato che i suoi genitori avrebbero tentato di boicottare il suo matrimonio con Nicola Peltz. Uno dei passaggi più clamorosi della confessione pubblica riguarda proprio l’attaggiamente he ha avuto Victoria in occasione delle nozze del figlio. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Il caso Brooklyn Beckham riguarda più persone di quanto sembri: una psicologa spiega le dinamiche della famiglia narcisista

