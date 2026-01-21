‘Il casello del salice’ una petizione per salvare la stazione di Pascoli

È stata avviata una petizione per salvare la stazione di Pascoli, nota come “Il casello del Salice”. La richiesta mira a promuovere il recupero e la tutela di un luogo storico che rappresenta un patrimonio culturale e sociale della Valle del Serchio. In un contesto di crescente attenzione alla conservazione dei luoghi significativi, questa iniziativa intende sensibilizzare le istituzioni e la comunità sull’importanza di preservare identità e memoria locale.

Barga, 21 gennaio 2026 – Il dibattito sul recupero dei luoghi storici o in qualche modo legati a fatti, avvenimenti e situazioni sociali rilevanti per il territorio è sempre molto vivo e stimola diverse sensibilità, producendo iniziative di riqualificazione, quando non di effettivo salvataggio di edifici e luoghi legati alla memoria, muovendo investimenti in diversi Comuni della Valle del Serchio e non solo. Il casello del salice a Ponte di Campia da dove il pasoli partì per l'ultima volta da Castelvecchio L'ultimo viaggio del grande poeta. Un interesse ancora importante, testimoniato dal desiderio, più volte emerso durante gli anni, di recuperare lo storico casello ferroviario da dove, il 17 febbraio del 1912, Giovanni Pascoli partì con un treno speciale per il suo ultimo viaggio verso Bologna, dove morì dopo meno di due mesi.

