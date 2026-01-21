Il cane Dean lo spettacolo a Abano Terme in sala teatrale di Sipario

Il 24 gennaio 2026, alle ore 21, la sala teatrale Sipario di Abano Terme ospiterà lo spettacolo “Il cane Dean”. Inserito nella rassegna Emozioni Sipario, l’evento propone una rappresentazione che invita alla riflessione e all’ascolto. La serata si inserisce nel calendario culturale della città, offrendo un’occasione di approfondimento e intrattenimento in un contesto sobrio e accogliente.

Lo spettacolo teatrale "Il cane Dean" va in scena sabato 24 gennaio 2026 alle ore 21 presso la Sala Teatro Sipario di Abano Terme (PD), all'interno della rassegna Emozioni Sipario.

