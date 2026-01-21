Il Calcio Napoli ottiene un pareggio per 1-1 contro il Copenaghen in Champions League. Nonostante un vantaggio iniziale e un uomo in più, i partenopei vengono raggiunti su rigore, dopo che Buongiorno commette fallo su un attaccante avversario. La partita evidenzia alcune difficoltà del Napoli in questa fase della competizione, evidenziando la necessità di migliorare la fase difensiva e la gestione delle situazioni di gioco.

In vantaggio di un gol e di un uomo il Calcio Napoli si fa recuperare su rigore. Buongiorno atterra l'attaccante e l'arbitro giustamente comanda il penalty. C'era un solo risultato: la vittoria. E contro il Copenaghen l'impresa era doverosa e possibilissima. Conte risponde all'emergenza infortuni con: Milinkovic, Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Gutierrez, Lobotka, Mc Tominay, Spinazzola, Elmas, Hojlund, Vergara. Parte bene il Calcio Napoli e subito in campo si nota la differnza tecnica. Al 35' il Copenaghen resta in dieci per l'espulsione di Delanay. Il possesso palla appare ancora più marcato e sembra si debba attendere solo il gil del Calcio Napoli che, puntualmente avviene. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Il Calcio Napoli delude in Champions: 1-1 a Copenaghen

LIVE Copenaghen-Napoli 0-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: Vergara sfiora il paloSegui in tempo reale la partita di Champions League 2026 tra Copenaghen e Napoli, terminata 0-0.

LIVE Copenaghen-Napoli 0-1, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: finisce il primo tempo!Segui in tempo reale la sfida tra Copenaghen e Napoli, valida per la Champions League 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Napoli-Parma 0-0, le pagelle della partita di Serie A; Promozione A. Il Ceriale delude e sorprende Mambrin: Ero convinto che fossimo in salute, sorpreso ma la responsabilità è mia; Volley Femminile A2. Volley Modena delude. Busto era alla portata; Prima Categoria Trento Girone A. Tione delude all'andata: 15 punti e classifica che preoccupa.

Il Calcio Napoli delude in Champions: 1-1 a CopenaghenIn vantaggio di un gol e di un uomo il Calcio Napoli si fa recuperare su rigore. Buongiorno atterra l'attaccante e l'arbitro giustamente comanda il penalty. 2anews.it

Buongiorno dopo Napoli-Parma: Delusi per il pari, ma restiamo fiduciosi e continuiamo a lavorareDopo lo 0-0 del Maradona contro il Parma, Alessandro Buongiorno ha analizzato a caldo la prestazione del Napoli, sottolineando il rammarico per i due punti persi. Secondo il difensore azzurro, alla sq ... ilnapolionline.com

Calcio Napoli Vesuviolive.it - facebook.com facebook

Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutto il Calcio Napoli sono vicini all'amico Stefano De Martino in questo momento di dolore per la perdita del caro papà. x.com