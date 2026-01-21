il caaf cgil assume cento operatori

Il Caaf Cgil Toscana ha avviato una selezione per circa 100 operatori, assunti a tempo determinato presso le proprie sedi regionali. Questa iniziativa si inserisce nella preparazione alla campagna fiscale 2026, offrendo opportunità di lavoro a professionisti qualificati. La società convenzionata con Caaf Cgil Quadrato Rosso cerca candidati motivati, pronti a contribuire in un contesto di servizi fiscali e assistenza ai cittadini.

In vista della campagna fiscale 2026, Caaf Cgil Toscana, società convenzionata con Caaf Cgil Quadrato Rosso, ha aperto la selezione per il reclutamento di circa 100 nuovi operatori che saranno assunti a tempo determinato negli uffici di tutta la regione. I candidati, al termine del percorso di formazione di 100 ore, propedeutico e del tutto gratuito, saranno in grado di raccogliere i documenti e compilare le dichiarazioni fiscali degli utenti che si rivolgeranno agli uffici del Caaf. La selezione per il corso, che al termine permette di ottenere un attestato di operatore fiscale, è aperta a studenti, laureati, laureandi o diplomati nell’area giuridico economica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Formazione gratuita e opportunità di lavoro con il Caaf Cgil Toscana

