Il bilancio dopo il passaggio del ciclone | auto in mare barche affondate e alberi caduti

Dopo il passaggio del ciclone, Palermo ha affrontato danni limitati rispetto alle previsioni iniziali. Auto sommerse dal mare, imbarcazioni affondate e alberi caduti hanno richiesto interventi da parte di vigili del fuoco e Protezione civile. Nonostante le sfide, il bilancio complessivo appare sotto controllo grazie all’impegno delle autorità e alla pronta risposta della comunità.

Palermo si era preparata a scenari apocalittici ma, nonostante vigili del fuoco e Protezione civile abbiano lavorato senza sosta fino all'alba, il bilancio dei danni sembra essere contenuto. Sono quasi duecento gli interventi effettuati dalle squadre del Comando provinciale nell'arco delle ultime.

