Il 22 a Roma il Festival Eco-sistema di Naba

Il 22 a Roma si svolge il Festival Eco-sistema, un evento dedicato a valorizzare i progetti degli studenti dell'Area Communication and Graphic Design della Nuova Accademia di Belle Arti. L’iniziativa offre un’occasione per approfondire l’evoluzione degli approcci creativi e delle tecniche espressive, premiando le migliori realizzazioni e promuovendo il talento emergente nel settore dell’arte e del design.

Roma – Raccontare e celebrare l'evoluzione di stili, approcci e mezzi espressivi, premiando i migliori progetti realizzati dai giovani studenti dell'Area Communication and Graphic Design della Nuova Accademia di Belle Arti di Roma. È questo l'obiettivo dell'Eco-Systema- NABA Communication Fest, un festival concepito come spazio di incontro, confronto e valorizzazione dei linguaggi contemporanei della comunicazione visiva. Il Festival, che si terrà giovedì 22 gennaio presso Opificio Romaeuropa, trae ispirazione dal concetto stesso di ecosistema: una rete dinamica di elementi che convivono, si influenzano reciprocamente e trovano senso attraverso le relazioni che li uniscono.

