Il 21 gennaio è la Giornata mondiale degli Abbracci | un gesto semplice e salutare

Il 21 gennaio si celebra la Giornata mondiale degli Abbracci, un'occasione per riscoprire un gesto semplice ma significativo. Nato negli Stati Uniti negli anni ’80, questo momento invita a condividere un abbraccio per rafforzare i legami e promuovere il benessere. Un gesto che, oltre a trasmettere affetto, può contribuire a migliorare il nostro equilibrio emotivo e sociale.

Il 21 gennaio è la Giornata mondiale degli Abbracci, il giorno giusto per concedervi un saluto più caloroso di una stretta di mano e di un bacio sulla guancia. Stringersi l'uno all'altro fa bene al cuore e allo spirito, è un gesto semplice ma che comunica molto, sia esternamente che internamente. Durante un abbraccio viene rilasciata ossitocina nel sangue riducendo il livello di stress e ansia, come sostiene il dottore americano David Schnarch. Grazie a un abbraccio si disperde circa il 32% dello stress accumulato in precedenza ma deve durare almeno 10 secondi. Trovate qualcuno da abbracciare per stare meglio voi e far stare bene gli altri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Perché è importante festeggiare la Giornata mondiale degli abbracci?Il 21 gennaio si celebra la Giornata mondiale degli abbracci, un'occasione per riflettere sull'importanza di questo gesto nel nostro quotidiano.

