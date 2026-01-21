Ibrahimovic | Ho fatto la storia dell’Inter Nessuno come Mou

Durante il programma (Ne)uspjeh prvaka, Zlatan Ibrahimovic ha ripercorso alcuni momenti significativi della sua carriera, con particolare attenzione alla sua esperienza con l’Inter. L’attaccante svedese ha sottolineato il ruolo che ha avuto nella storia del club, riconoscendo l’importanza della collaborazione con José Mourinho. Le sue parole riflettono il legame duraturo con l’Inter e il rispetto per il suo allenatore, considerato uno dei più influenti nella sua carriera.

Ibrahimovic. Nel corso del programma (Ne)uspjeh prvaka, condotto da Slaven Bili?, Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare di alcune tappe fondamentali della sua carriera, soffermandosi anche sull’esperienza vissuta con la maglia dell’ Inter. Un periodo che lo svedese considera decisivo non solo per i trofei conquistati, ma anche per la crescita personale e professionale che lo ha segnato in modo profondo. Ibrahimovic ha spiegato come la scelta di approdare a Milano fosse legata soprattutto al desiderio di affrontare una grande sfida: “ L’Inter non vinceva il campionato italiano da 17 anni. Se ci vado e vinco, per me è una sfida ancora più grande “.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Ibrahimovic svela: «Juve? Non volevo giocare in Serie B, all’Inter ho fatto qualcosa che rimarrà nella storia»Zlatan Ibrahimovic ha condiviso riflessioni sul suo passaggio dalla Juventus all’Inter, sottolineando di aver evitato di giocare in Serie B e ricordando il suo ruolo nella storia nerazzurra.

Ibrahimovic rivela sul suo addio alla Juve: «Non volevo restare, non ero da Serie B. All’Inter ho fatto qualcosa che passerà alla storia» Ibrahimovic ha recentemente condiviso dettagli sul suo addio alla Juventus durante il periodo di Calciopoli, spiegando di non voler restare in una categoria che non riteneva adeguata alle sue ambizioni.

