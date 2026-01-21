Ia non è fantascienza ma umanesimo digitale | parola di Federico D’Annunzio erede del Vate

Federico D’Annunzio, erede del Vate, riflette sul rapporto tra umanità e tecnologia in un’epoca di trasformazioni digitali. Nell’intervista rilasciata all’Adnkronos, offre un’analisi sobria e approfondita sull’umanesimo digitale, sottolineando l’importanza di un approccio consapevole e riflessivo verso le innovazioni che plasmeranno il nostro futuro. Un’occasione per comprendere le sfide e le opportunità di un dialogo tra uomo e macchina.

L’intervista rilasciata da Federico D’Annunzio all’Adnkronos apre una finestra affascinante e profondamente filosofica sul futuro del rapporto tra l’umanità e le macchine. In occasione dell’uscita del suo saggio intitolato Habeas Corpus, edito da San Paolo, il discendente del Vate propone una visione che non si limita alla semplice analisi tecnologica, ma cerca di fondare un vero e proprio nuovo umanesimo digitale. L’opera si pone l’obiettivo di rispondere alla domanda cruciale su chi diventeremo nell’era dell’intelligenza artificiale, partendo dal presupposto che questa tecnologia non sia un’entità estranea, bensì il risultato di un lunghissimo percorso storico e comportamentale dell’uomo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

