I tifosi della Roma sono rimasti a Torino per incontrare José Mourinho, attuale allenatore del Benfica, che affronta la Juventus in Champions League. Durante l’incontro, Mourinho ha espresso sentimenti di affetto e nostalgia, affermando:

Certi amori non finiscono. E quando Josè Mourinho torna in Italia ritornano anche se solo per una sera. Questa sera il Benfica dello Special One affronterà la Juventus in Champions League ma ieri Mou non si è sottratto all’affetto di un gruppo di tifosi giallorossi che è rimasto a Torino da domenica proprio per abbracciare il tecnico che a Roma ha portato la Conference League. Mourinho tornava dalla conferenza stampa ed è stato avvisato da Rui Costa della presenza del gruppetto. Il portoghese non ha perso tempo ed è sceso subito - a maniche corte nonostante il freddo di Torino - ed è rimasto cinque minuti a parlare con loro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I tifosi della Roma restano a Torino per incontrare Mou. E lui: "Mi mancate. Tornare? Non si sa mai"

Mourinho a Torino, sorpresa dei tifosi della Roma: “Non si sa mai…”A Torino, José Mourinho ha suscitato sorpresa tra i tifosi della Roma, grazie a un episodio inaspettato alla vigilia della partita di Champions League tra Juventus e Benfica.

