I salmonari pescano il City | cronaca di una certezza finita in rete

In un’insolita serata di calcio europeo, il BodøGlimt ha superato il Manchester City 3-1 a Bodø, sorprendendo gli appassionati e gli esperti del settore. Questa vittoria rappresenta uno degli eventi più significativi nella storia recente della UEFA Champions League, dimostrando come, anche in ambiti competitivi di alto livello, l’imprevedibilità possa ancora sorprendere. Un risultato che resterà impresso come una delle grandi sorprese di questa stagione.

A Bodø, nel gelo che congela le certezze e scalda le favole, il BodøGlimt ha battuto 3-1 il Manchester City di Pep Guardiola, firmando una delle notti più clamorose di questa UEFA Champions League. Due minuti, due gol di Høgh, poi Hauge a completare l’opera. In mezzo, una lezione che non chiede traduzioni. E, da qualche parte, qualcuno avrà sentito odore di. salmone. I salmonari, il City e l’arte di pescare certezze. C’è una vecchia regola non scritta del calcio europeo: le etichette durano meno dei risultati. Oggi lo ricordano, a modo loro, quei salmonari che a Bodø hanno appena piegato il Manchester City. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

