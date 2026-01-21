I Ragni di Lecco festeggiano 80 anni di imprese sulle pareti del mondo

I Ragni di Lecco celebrano ottant'anni di attività dedicate all'alpinismo e all'esplorazione delle pareti più impegnative del mondo. Fondati nel 1946, sono un punto di riferimento nel settore, con una storia fatta di imprese e passione per la montagna. In questo anniversario, si riflette sulla loro evoluzione e sul contributo alla cultura dell'alpinismo italiano e internazionale.

Lecco, 21 gennaio 2026 – Erano giovani diventati grandi troppo in fretta quelli che avevano dovuto abbandonare corde e ramponi per impugnare il fucile. Sopravvissuti alle violenze della Seconda Guerra mondiale, che anche a Lecco ebbe i suoi risvolti drammatici, avevano ripreso il contatto con la roccia nel "giardino di pietra" della Grignetta, affrontando le sue guglie con corde di canapa. LECCO = UNA IMMAGINE "STORICA" DELL'ALPINISMO LECCHESE: RICCARDO CASSIN DAVANTI AL MONTE GASHERBRUM IV - CARDINI - 20-3-2013 Oggi i Ragni di Lecco scalano in velocità immense pareti dell'Himalaya, altri attraversano in kayak il mare della Groenlandia per raggiungere montagne sconosciute, altri ancora aprono vie su liscissime muraglie nei luoghi più remoti del pianeta.

