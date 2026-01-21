I programmi TV di oggi 21 gennaio 2026 | talk fiction e film
Ecco la guida ai programmi TV di oggi, 21 gennaio 2026. Tra talk, fiction e film, segnaliamo eventi come “Porta a Porta – 30 anni” su Rai 1, “A testa alta” su Canale 5 e “Compromessi sposi” su Cine 34. Un panorama vario per chi desidera scegliere con attenzione cosa guardare questa sera.
Guida ai programmi TV del 21 gennaio 2026: “Porta a Porta – 30 anni” su Rai 1, “A testa alta” su Canale 5, “Compromessi sposi” su Cine 34. La prima serata televisiva del 21 gennaio 2026 vede su Rai 1 la puntata celebrativa di Porta a Porta – 30 anni, un viaggio nella storia recente del Paese attraverso gli archivi e i protagonisti del talk di Bruno Vespa. Rai 2 propone invece una nuova tappa de Il Collegio 9, il docu?reality che continua a raccontare l’adolescenza con un linguaggio diretto e riconoscibile, mentre Rai 3 conferma il suo impegno nel servizio pubblico con Chi l’ha visto?, tra appelli, indagini e testimonianze in diretta. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
