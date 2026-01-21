I PanPers vanno in terapia di coppia al Teatro Sociale di Como

I PanPers tornano in scena al Teatro Sociale di Como martedì 17 febbraio, portando sul palco una riflessione leggera e ironica sul rapporto di coppia. Con il loro stile distintivo, gli artisti affrontano le contraddizioni dell’animo umano, offrendo allo spettatore un momento di intrattenimento e riflessione. Uno spettacolo che invita a sorridere delle sfide quotidiane delle relazioni, con un approccio semplice e diretto.

Con ironia e complicità, i PanPers portano in scena, martedì 17 febbraio al Teatro Sociale di Como, una divertente riflessione sul rapporto di coppia e sulle contraddizioni dell’animo umano. Dopo anni di vita condivisa tra palcoscenici, hotel e autogrill, i due comici si interrogano sul segreto.🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: La comicità dei Panpers arriva in città con “Terapia di coppia” Como Fairplay Tour Teatro Sociale e città: storie di teatro e sport a Como insieme a Slow Lake ComoIl Como Fairplay Tour, in programma sabato 17 gennaio alle ore 10. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Terapia di Coppia I PanPers vanno in terapia di coppia al Teatro Sociale di ComoCon ironia e complicità, i PanPers portano in scena, martedì 17 febbraio al Teatro Sociale di Como, una divertente riflessione sul rapporto di coppia e sulle contraddizioni dell’animo umano. Dopo anni ... quicomo.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.