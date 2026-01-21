I lavori per la nuova metropolitana di città sono in fase di avvio, con l’obiettivo di iniziare i cantieri entro metà 2027, come annunciato da Pilotto. I decreti attuativi sono pronti e sul tavolo del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. La copertura finanziaria dell’opera si avvicina alla conclusione, segnando un passo importante verso la realizzazione di questa infrastruttura.

I decreti attuativi sono sul tavolo del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e la copertura finanziaria dell’opera è a un passo dal completamento. È in questo quadro che il sindaco di Monza Paolo Pilotto, intervenendo lunedì sera in Consiglio comunale, ha messo in fila le scadenze previste per il prolungamento della metropolitana M5, rispondendo alle polemiche sollevate dalla consigliera di Noi Moderati Martina Sassoli. "Le cose vanno raccontate in modo piano", esordisce il primo cittadino, respingendo l’accusa di aver assunto toni da campagna elettorale. "Sulle tempistiche ho riportato quanto riferito negli ultimi mesi dal Rup del Comune di Milano e dai progettisti di MM". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I lavori della nuova metropolitana. Pilotto: "Via ai cantieri a metà 2027"

