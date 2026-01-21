Le procedure tecniche avviate per la riqualificazione della Casa residenza anziani Venturini hanno suscitato reazioni dal fronte sindacale. La Uil esprime scetticismo, chiedendo maggiore chiarezza sui 94 posti di lavoro che potrebbero essere eliminati. La questione rimane di attenta osservazione, mentre si definiscono i dettagli del progetto e le sue implicazioni per il personale coinvolto.

All’indomani dell’avvio delle procedure tecniche che segnano il primo passo concreto verso la riqualificazione della Casa residenza anziani Venturini, arrivano le prime reazioni dal fronte sindacale. A intervenire è Giuseppe Rago, coordinatore locale della Uil, che commenta con toni critici il percorso avviato dall’Azienda servizi alla persona (proprietaria della struttura gestita da Seacoop), d’intesa con Circondario e Comune, richiamando una serie di nodi irrisolti che da tempo accompagnano il progetto. "L’avvio delle procedure inerenti i lavori di riqualificazione di via Venturini danno inizio a un percorso che da tempo ci è stato esposto creandoci non poche perplessità", ricorda Rago, sottolineando come il sindacato non contesti il principio degli interventi, ma la mancanza di un quadro chiaro sulle conseguenze che la ristrutturazione produrrà sul sistema dei servizi e sull’occupazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I lavori a Cra Venturini. La Uil resta scettica: "Chiarezza sui 94 posti che verranno tagliati"

Leggi anche: Porto di Tremestieri, la Uil chiede un confronto sull’avanzamento dei lavori: "Indispensabile fare chiarezza"

Partiti i lavori per la nuova rotatoria tra via Antonelli e via Pantini: polemica sui sei pini tagliati [VIDEO]Sono iniziati i lavori per la nuova rotatoria all’incrocio tra via Antonelli e via Pantini, nell’ambito del progetto di riqualificazione della riserva D’Annunziana.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: I lavori a Cra Venturini. La Uil resta scettica: Chiarezza sui 94 posti che verranno tagliati; Riparte la Stagione del CRA nel segno di Luca Zufferli: Rincorrete il vostro sogno; Il futuro di Casa Venturini. Primo step verso i lavori . Al via i test sul terreno; Il Comitato Regionale Arbitri Campania ha fatto tappa a Benevento: un incontro di crescita tecnica e associativa.

I lavori a Cra Venturini. La Uil resta scettica: Chiarezza sui 94 posti che verranno tagliatiIl coordinatore Rago parla di nodi irrisolti nell’avvio del progetto: Un percorso che ci è stato esposto creandoci non poche perplessità. Siamo sempre in attesa di sapere come avverranno le ricolloca ... ilrestodelcarlino.it

I lavori alla Cra Venturini. Anche Seacoop sorpresa. E la Giunta apre il tavoloC’è stupore, in casa Seacoop, per l’annunciato piano di riqualificazione della Casa residenza anziani Venturini. Il gestore della struttura che, a seguito dell’ammodernamento, vedrà ridurre da 144 a ... ilrestodelcarlino.it

Sono iniziati i lavori di riqualificazione della palestra della scuola media di Piancastagnaio. - facebook.com facebook