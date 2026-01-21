i grossi danni della tempesta harry in sicilia

Dopo il passaggio della tempesta Harry, la Sicilia si trova ad affrontare conseguenze significative sul territorio. Le intense piogge, il vento forte e le mareggiate hanno provocato danni diffusi a infrastrutture e aree urbane. La situazione richiede interventi immediati per la messa in sicurezza e il ripristino delle condizioni locali.

La Sicilia si è svegliata davanti a danni ingenti sul territorio dopo il passaggio del ciclone Harry, una tempesta di eccezionale intensità che nelle ultime ore ha provocato piogge, vento forte e mareggiate violente sul litorale. Fortunatamente, non si registrano vittime, ma i danni alle infrastrutture e alle abitazioni costiere sono ingenti. In totale, circa 190 persone sono state evacuate in tutta l’isola, tra cui gli ospiti della RSA Villa Aurora a Giampilieri Marina e residenti di Capo Mulini, Santa Maria La Scala e Riposto. In queste ore le squadre di soccorso continuano a lavorare per ripristinare energia elettrica, acqua e viabilità. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Maltempo, danni e allagamenti in Sicilia: grossi disagi anche in Calabria e SardegnaL'ondata di maltempo causata dal passaggio del ciclone Harry sta interessando il Sud Italia, provocando danni e allagamenti in Sicilia, Calabria e Sardegna.

Ciclone Harry, notte di paura in Sicilia: danni e allagamenti tra Messinese e CataneseDurante la notte in Sicilia, il passaggio del ciclone Harry ha provocato danni e allagamenti nelle aree di Messina e Catania.

