I funerali di Commisso a New York Il sindaco di Firenze | Dovevo esserci Rocco amava la nostra città

Si sono svolti a New York i funerali di Rocco Commisso, con una cerimonia presso la cattedrale di St. Patrick’s. Il sindaco di Firenze, Sara Funaro, ha dichiarato di aver voluto esserci, sottolineando l’affetto di Commisso per la città. Alla funzione erano presenti anche l’ex direttore sportivo Pradé, il direttore generale Ferrari e rappresentanti della Columbia University, in una giornata caratterizzata da temperature rigide.

È la giornata più fredda dell'anno (-11°) a New York, quella dell’ultimo saluto a Rocco Commisso nella celeberrima cattedrale di St. Patrick’s. Tante personalità della comunità italo-americana presenti al commiato del fondatore di MediaCom che per loro ha sempre avuto un occhio di riguardo. La cerimonia è stata aperta dalle parole del figlio Giuseppe ed è stata celebrata da Father Steven Shadwell della parrocchia di Kinnelon in New Jersey, amico e confidente da anni di Rocco Commisso. C’era anche il console Giuseppe Pastorelli, insediatosi da un paio di settimane a New York, che accompagna la sindaca di Firenze, Sara Funaro, seduta sui banchi in prima fila della storica cattedrale newyorchese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

