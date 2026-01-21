I dubbi sull' Onu di Donald | invitata anche la Cina l' Italia valuta
Domani a Davos, alle 10:30, si terrà la firma della Board of Peace Charter, un organismo ideato da Donald Trump per la ricostruzione di Gaza. L'evento vede anche la partecipazione della Cina, mentre l'Italia sta valutando il proprio ruolo. Questa iniziativa solleva interrogativi sulla sua efficacia e sulle implicazioni internazionali, nel contesto degli sforzi di pace e sviluppo nella regione.
L'appuntamento è fissato per domani, giovedì, alle 10:30 a Davos, in Svizzera, «per firmare la Board of Peace Charter», la Carta fondante del Consiglio di pace, l'organismo concepito da Donald Trump per gestire la ricostruzione e lo sviluppo economico della Striscia di Gaza dopo il cessate il fuoco del 10 ottobre. Gli inviti del tycoon sono stati recapitati ancora ieri, uno degli ultimi alla Cina, per dare vita al «board» menzionato nella Fase Due del piano di pace in 20 punti promosso dal presidente americano. Ma la sua composizione e i suoi obiettivi restano controversi e continuano a procurare diversi mal di pancia in ambito internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Prima i dissidi con Donald Trump, ora la “fuga” dagli Usa: George Clooney ottiene la cittadinanza francese. Restano dubbi sull’iter con cui ha conseguito il doppio passaportoGeorge Clooney ha recentemente annunciato di aver ottenuto la cittadinanza francese, aggiungendosi alla sua residenza in Europa.
Leggi anche: Italia Irlanda del Nord, Stramaccioni non ha dubbi: «Fragilità cronica, si è visto anche con Spalletti». Il commento sull’ex bianconero Chiesa in vista dei Mondiali
Sestarete TV - Canale 81. . Metal detector a scuola Molti dubbi sulla proposta del ministro. Pina Palella, docente: "Non è così che si argina la violenza. Servono strumenti per capire i ragazzi, venire incontro alle loro esigenze e comprendere i disagi che vivon - facebook.com facebook
Negli ultimi tempi diversi gruppi di ricerca hanno sollevato dubbi sull'affidabilità delle misurazioni delle minuscole particelle di plastica che finiscono nel nostro organismo x.com
