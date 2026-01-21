I dubbi sull' Onu di Donald | invitata anche la Cina l' Italia valuta

Domani a Davos, alle 10:30, si terrà la firma della Board of Peace Charter, un organismo ideato da Donald Trump per la ricostruzione di Gaza. L'evento vede anche la partecipazione della Cina, mentre l'Italia sta valutando il proprio ruolo. Questa iniziativa solleva interrogativi sulla sua efficacia e sulle implicazioni internazionali, nel contesto degli sforzi di pace e sviluppo nella regione.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.