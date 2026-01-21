I colpi di Füllkrug le spese di Friedkin e i guai di Berrettini

In questa analisi, si esplorano le recenti dinamiche del calcio italiano, tra i gol di Füllkrug, le spese dei Friedkin e le difficoltà di Berrettini. Il contributo di Füllkrug si distingue come elemento utile per il Milan, mentre la Roma si è attivata sul mercato. Ora, tocca a Gasperini affrontare le sfide della sua squadra, in un quadro che riflette le novità e le tensioni del calcio attuale.

Ecco la consueta rubrica di Stefano Agresti con i semafori verde, giallo e rosso dedicati ai protagonisti della settimana calcistica. Füllkrug non è un fenomeno. È diventato grande (di età) facendo gol senza troppa continuità in squadre importanti ma non di livello eccelso, tra Bundesliga e seconda serie tedesca, e si è ritagliato uno spazio anche nella Germania ma insomma, i centravanti top sono altri. Solo che al Milan — un grande club con grandi ambizioni — è diventato subito decisivo: fisicità, carattere, ora anche un gol decisivo. Perché? Perché è l’uomo che mancava al Milan: un centravanti grande e grosso, dunque un centravanti vero, fondamentale quando le partite si mettono in un certo modo, con gli avversari chiusi e con la necessità di trovare uno spiraglio per vincerle, magari passando per le vie aeree. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

