i carabinieri scoprono un arsenale in aspromonte

I Carabinieri della Compagnia di Bianco hanno individuato un arsenale di armi da guerra, tra cui razzi anticarro, esplosivi e munizioni, durante un’operazione nelle zone impervie dell’Aspromonte e in case abbandonate della Locride. Il ritrovamento si inserisce in un’attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto della criminalità nella regione.

Il sequestro è avvenuto nel territorio del Comune di Caraffa del Bianco, in provincia di Reggio Calabria, in un’area particolarmente isolata e difficilmente accessibile. L’ operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata ed è stata resa possibile grazie all’apporto altamente specialistico dei militari dello Squadrone Eliportato «Cacciatori di Calabria», reparto d’élite dell’Arma dei Carabinieri specializzato nelle attività di ricerca in ambienti difficilmente accessibili. Proprio durante una perlustrazione accurata del territorio, i militari hanno individuato un fusto in plastica nascosto tra le pietre di un muro di contenimento, molto bene mimetizzato per sfuggire a eventuali controlli. 🔗 Leggi su Laverita.info

