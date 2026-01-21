I campioni del Senegal premiati come re | milioni e paradisi costieri per i Leoni di Coppa d’Africa

Il presidente del Senegal, Bassirou Diomaye Faye, ha annunciato il riconoscimento ufficiale ai campioni nazionali di calcio, i Leoni della Coppa d’Africa. La decisione si inserisce nel contesto di un entusiasmo condiviso per il successo sportivo del paese, che ha portato alla valorizzazione delle ricchezze culturali e naturali del Senegal. Questa scelta riflette l’importanza dello sport come elemento di coesione e orgoglio nazionale.

È stato il presidente del Senegal, Bassirou Diomaye Faye, a prendere la decisione sull'onda dell'entusiasmo scatenato dal successo della nazionale. Soldi (tanti) e appezzamenti di terreno tra i premi corrisposti.🔗 Leggi su Fanpage.it

Senegal Egitto 1-0, Manè decisivo e Leoni in finale di Coppa d’Africa: eliminata la Nazionale di Salah! Come è andataIl Senegal ha superato l’Egitto per 1-0 grazie a un gol di Manè, qualificandosi per la finale di Coppa d’Africa 2025.

Senegal Marocco 1-0: succede di tutto in finale di Coppa d’Africa! Brahim Diaz sbaglia, Gueye no, i Leoni alzano il trofeoLa finale di Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco si è conclusa con il risultato di 1-0, grazie alla decisiva realizzazione di Gueye.

