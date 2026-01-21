Durante il suo intervento a Davos, Donald Trump ha dedicato oltre un’ora di discorso, lasciando trasparire una posizione decisa nei confronti dell’Europa. Tra riferimenti alla Groenlandia e confronti con altri leader, il suo intervento mette in luce le strategie statunitensi a livello globale. Questo discorso rappresenta un momento di riflessione sulle modalità con cui gli Stati Uniti intendono interagire con il resto del mondo e con l’Europa in particolare.

Davos, 21 gennaio 2026 – Da poliziotto del mondo a gangster del mondo. Il presidente americano, Donald Trump arriva a Davos e monopolizza la platea per 72 minuti. Un intervento che tocca vari punti, dall’economia, all’immigrazione fino ad arrivare alla politica internazionale. E se l’intervento, durato quasi due ore, ieri a Washington era da contestualizzare nella campagna in vista delle elezioni di Midterm, che si terranno a novembre, quello di oggi a Davos è un avvertimento, forse l’ultimo, all’Unione Europea: state con gli Stati Uniti e nessuno si farà male. In altro caso, preparatevi a pagare le conseguenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I 72 minuti di Trump a Davos sono un ultimatum all’Europa. Il ‘pizzino’ sulla Groenlandia e il colpo basso a Macron

Macron a Davos, la replica a Trump sulla Groenlandia: “Preferiamo il rispetto ai bulli”Durante il forum di Davos, il presidente francese Emmanuel Macron ha risposto a Donald Trump, che aveva manifestato interesse per la Groenlandia e minacciato dazi.

"A Davos focus sulla Groenlandia". Trump minaccia dazi del 200% sui vini francesi, Macron: "Inaccettabile". Borsa di Milano -1,3%A Davos si discute della Groenlandia, mentre Donald Trump ha annunciato possibili dazi del 200% sui vini francesi, provocando la reazione di Macron.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Il Faro dei Rulli Frulli: una storia di bene comune raccontata in un docufilm; Atlassian Stock Fell 14% This Week. Here’s What’s Behind the Pullback; 7 ore e 20 minuti, qual è il film con il trailer più lungo della storia; Bucchi: Spero che i ragazzi siano arrabbiati quanto lo sia io, manca quel pizzico di cattiveria e determinazione in trasferta.

Trump show di 72 minuti a Davos: Ue irriconoscibile. Negoziati immediati sulla GroenlandiaA Davos Donald Trump rivendica il boom dell’economia Usa, critica l’Europa e apre a un accordo sulla Groenlandia. NATO: Mark Rutte chiede priorità all’Ucraina. Ritardi e incontri saltati ... msn.com

Marianopoli, 72 minuti di fuoco: il duello Noto?Vaccaro per il copia e incolla del piano triennale delle opereIl clima politico a Marianopoli, dopo alcune sedute di Consiglio comunale relativamente tranquille, torna a farsi caldo, se non addirittura incandescente. Settantadue minuti intensi per un duello infi ... lasicilia.it

Donald Trump ha confuso ripetutamente la Groenlandia con l'Islanda nel discorso di 72 minuti pronunciato oggi dal palco del World Economic Forum di Davos - VIDEO - facebook.com facebook

Donald Trump ha confuso ripetutamente la Groenlandia con l'Islanda nel discorso di 72 minuti pronunciato oggi dal palco del World Economic Forum di Davos x.com