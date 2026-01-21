I 72 minuti di Trump a Davos sono un ultimatum all’Europa Il ‘pizzino’ sulla Groenlandia e il colpo basso a Macron

Durante il suo intervento a Davos, Donald Trump ha dedicato oltre un’ora di discorso, lasciando trasparire una posizione decisa nei confronti dell’Europa. Tra riferimenti alla Groenlandia e confronti con altri leader, il suo intervento mette in luce le strategie statunitensi a livello globale. Questo discorso rappresenta un momento di riflessione sulle modalità con cui gli Stati Uniti intendono interagire con il resto del mondo e con l’Europa in particolare.

Davos, 21 gennaio 2026 – Da poliziotto del mondo a gangster del mondo. Il presidente americano, Donald Trump arriva a Davos e monopolizza la platea per 72 minuti. Un intervento che tocca vari punti, dall’economia, all’immigrazione fino ad arrivare alla politica internazionale. E se l’intervento, durato quasi due ore, ieri a Washington era da contestualizzare nella campagna in vista delle elezioni di Midterm, che si terranno a novembre, quello di oggi a Davos è un avvertimento, forse l’ultimo, all’Unione Europea: state con gli Stati Uniti e nessuno si farà male. In altro caso, preparatevi a pagare le conseguenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Macron a Davos, la replica a Trump sulla Groenlandia: “Preferiamo il rispetto ai bulli”Durante il forum di Davos, il presidente francese Emmanuel Macron ha risposto a Donald Trump, che aveva manifestato interesse per la Groenlandia e minacciato dazi.

"A Davos focus sulla Groenlandia". Trump minaccia dazi del 200% sui vini francesi, Macron: "Inaccettabile". Borsa di Milano -1,3%A Davos si discute della Groenlandia, mentre Donald Trump ha annunciato possibili dazi del 200% sui vini francesi, provocando la reazione di Macron.

