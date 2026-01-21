Hockey ghiaccio Renon cade contro Bregenzerwald nella serata di Alps League

Nella serata di Alps Hockey League 2026, si è disputato un solo incontro, con la partecipazione di una squadra italiana. Il Renon ha affrontato il Bregenzerwald, ma purtroppo non è riuscito a conquistare il risultato desiderato, cedendo il passo alla squadra avversaria. La partita rappresenta un momento importante nel calendario della competizione, offrendo spunti di riflessione per le prossime sfide.

Un solo incontro in programma nella serata di Alps Hockey League 2026, ma che vedeva una squadra italiana impegnata sul ghiaccio. Renon è caduta in casa contro Bregenzerwald, incappando nella terza sconfitta nelle ultime cinque uscite. Un ko che, al momento, metterebbe fuori dalle prime 5 posizioni la formazione altoatesina. RITTNER BUAM-BREGENZERWALD 1-2 Il match si apre con i padroni di casa che sbloccano il punteggio grazie a Ohler al minuto 6:10 su assist di Welychka. La reazione degli austriaci è immediata, con il pareggio di Lipsbergs al minuto 18:15 su assist di Kauppila. Nel secondo periodo arriva il sorpasso degli ospiti con Kramer che, in power-play, realizza il 2-1 al 33:40 su assist di Summer.

