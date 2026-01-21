Hockey ghiaccio doppio successo per Bolzano e Val Pusteria nella serata di ICE League

Nella serata di ICE Hockey League 2026, le squadre italiane di Bolzano e Val Pusteria hanno ottenuto importanti vittorie. Val Pusteria ha battuto 3-2 il Klagenfurt, mentre Bolzano ha superato Innsbruck all’overtime, consolidando le proprie posizioni in classifica. Questi risultati evidenziano il buon stato di forma delle formazioni italiane nel campionato.

Doppio successo per le squadre italiane nella serata di ICE Hockey League 2026. Val Pusteria supera 3-2 Klagenfurt, mentre Bolzano supera Innsbruck all’overtime. INNSBRUCK-BOLZANO 4-5 dopo overtime Il match si apre con gli austriaci che passano in vantaggio dopo 5:53 con Wilkins. Bolzano pareggia subito i conti con Samuelsson al 13:15, quindi passa a condurre con Gennaro al 20:28, quindi arriva anche il 3-1 con McClure al 35:19. Innsbruck nel momento peggio cambia marcia e, prima accorcia le distanze con Wilkins al 40:44, pareggia i conti con lo stesso Wilkins per il 3-3 al 45:30. I Foxes rimettono il naso avanti al 46:27 con Mantenuto, quindi l’onnipresente Wilkins riporta il match in parità al 54:58 per il 4-4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio, doppio successo per Bolzano e Val Pusteria nella serata di ICE League Leggi anche: Hockey ghiaccio, vittorie per Bolzano e Val Pusteria nella serata di ICE League Hockey ghiaccio, doppia sconfitta per Bolzano e Val Pusteria nella serata di ICE LeagueNella serata di ICE Hockey League 2026, Bolzano e Val Pusteria hanno affrontato le rispettive partite, con entrambe le squadre che sono uscite sconfitte. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Il grande hockey della ICE Hockey League torna su DAZN! Argomenti discussi: Ufficializzate le Nazionali dei cinque sport sul ghiaccio: pronti 87 azzurri per i Giochi di Milano Cortina - FISG; Due varesini nell’Italia olimpica di hockey: Larkin e Zanetti tra i convocati azzurri; Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, il programma con tutte le gare in calendario; Programma completo Olimpiadi Milano Cortina 2026: quando vedere le gare. Hockey ghiaccio, doppio successo per Bolzano e Val Pusteria nella serata di ICE LeagueDoppio successo per le squadre italiane nella serata di ICE Hockey League 2026. Val Pusteria supera 3-2 Klagenfurt, mentre Bolzano supera Innsbruck ... oasport.it Milano Hockey Finals, uno spettacolo da 30.000 presenze all’Arena olimpicaLe Milano Hockey Finals chiudono con 30.000 presenze all’Arena di Santagiulia: spettacolo, pubblico e test olimpico superato. milanosportiva.com Tutti i roster dei tornei femminile e maschile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 - facebook.com facebook Tariffe hockey su ghiaccio: arriva l’intesa a Pinerolo x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.