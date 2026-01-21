Ho visto la Samb con la giusta mentalità

Roberto Beni esprime fiducia nel percorso della Sambenedettese, evidenziando come la squadra abbia mostrato la giusta mentalità durante la partita contro il Forlì. Secondo il dirigente, i segnali positivi sono evidenti e indicano che il club sta avvicinandosi ai risultati desiderati. La fiducia nel potenziale della squadra e nel suo sviluppo è fondamentale per il futuro della società, che mira a consolidare la propria posizione nel campionato.

"Si vedeva che alla Samb mancava poco per tornare alla vittoria". E’ un Roberto Beni estremamente fiducioso sul futuro del club del Riviera delle Palme, soprattutto dopo il successo sul Forlì. "Era tanto tempo che non si vinceva - aggiunge l’ex trainer rossoblù - ma siamo speranzosi soprattutto perché ho visto una squadra con la giusta mentalità. Vincere in Romagna è stato fondamentale anche per la classifica se consideriamo i successi di Bra e Gubbio ". Beni, la svolta sono stati anche i nuovi arrivi. "Gli acquisti effettuati hanno dato nuova fiducia alla squadra. Ora è cambiato tutto a livello gestionale ed anche nella composizione della rosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

