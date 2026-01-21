Ho riflettuto su come affrontare in classe i fatti di La Spezia | con autenticità parlerò di limiti

Di fronte agli episodi di violenza tra i giovani, come quello di La Spezia, è fondamentale affrontare l’argomento con serietà e sincerità. In classe, si può discutere di limiti e responsabilità, promuovendo un dialogo aperto e rispettoso. Questo approccio permette agli studenti di riflettere criticamente sui propri comportamenti, contribuendo a creare un ambiente scolastico più consapevole e sicuro.

di Dafni Ruscetta Da insegnante mi interrogo sull' ennesimo episodio di violenza tra i giovani, questa volta forse più allarmante in quanto agito all'interno del contesto scolastico istituzionale. Provo a ragionare in quali termini porre la questione agli studenti nei prossimi giorni, quando inevitabilmente se ne parlerà in classe. Ho imparato in questi anni che l'autenticità può essere la modalità più efficace di relazione con loro su questi temi, perché forse non esistono schemi preconfezionati sull'educazione alla vita. La riflessione è anzitutto su un'epoca storica avara di profondità umana, in cui ignoriamo i nostri stessi limiti, tanto in adolescenza come in età adulta.

