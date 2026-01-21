Highlights Gol Juve Benfica LIVE | le immagini del match – VIDEO

Segui le immagini salienti del match tra Juventus e Benfica, disputato all’Allianz Stadium di Torino nella 22ª giornata. Qui troverai un riepilogo completo e aggiornato degli istanti più significativi di questa partita, con video e dettagli sugli eventi principali. Un approfondimento preciso e obiettivo per chi desidera rivedere le fasi salienti dell’incontro tra le due squadre.

Highlights Gol Juve Benfica in diretta dall'Allianz Stadium di Torino. Le immagini salienti del match della 22ª giornata. La Juve affronta il Benfica, con il match di Champions League in programma mercoledì 21 gennaio alle ore 21.00 all'Allianz Stadium di Torino. Bianconeri che vogliono centrare l'accesso matematico ai playoff. Qui trovate gli highlights e i gol di JUVE BENFICA LIVE 1? FISCHIO D'INIZIO – Cominciata Juve Benfica. IN AGGIORNAMENTO

