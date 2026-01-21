Hera in vigore l' orario ridotto nelle stazioni ecologiche di via Ferraresi e via Diana

Il Gruppo Hera informa che, giovedì 22, le stazioni ecologiche di via Ferraresi e via Diana saranno chiuse dalle ore 10. Si consiglia di pianificare di conseguenza gli interventi di conferimento, considerando l'orario ridotto di apertura. Restano invariati gli altri servizi e orari delle strutture.

Il Gruppo Hera comunica che giovedì 22, le stazioni ecologiche di via Ferraresi e di via Diana rimarranno chiuse rispettivamente dalle 10.30 alle 14.30 e dalle 10.45 alle 14.15 per assemblea sindacale del personale. Per lo stesso motivo sarà sospeso il servizio di Ecomobile, previsto in via.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Assemblea sindacale in Hera, cambia l'orario di apertura delle stazioni ecologiche Leggi anche: Stazione ecologica Hera di via Ferraresi chiusa per un giorno per manutenzione La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Hera, in vigore l'orario ridotto nelle stazioni ecologiche di via Ferraresi e via Diana; Trattamento delle acque: Gruppo Hera acquisisce Sostelia; Hera acquisisce Sostelia e rafforza la leadership nel trattamento delle acque; Hera, confermata l’apertura del giovedì dello sportello di San Pietro in Vincoli. Confermata l’apertura del giovedì dello sportello Hera a S. Pietro in VincoliVista la grande affluenza, è confermata l’apertura del giovedì dello sportello Hera di via Farini 23 a San Pietro in Vincoli. L’orario, in vigore dal 9 ottobre scorso, è il seguente: lunedì, mercoledì ... ravennawebtv.it Isola ecologica, si amplia l’orario di aperturaDa oggi entra in vigore l’orario invernale delle Isole ecologiche di Hera e dunque del Centro di Raccolta di via Giardino a Mercato Saraceno. Ci sarano aperture anche nelle giornate di sabato e ... ilrestodelcarlino.it [#Rifiuti] Per il ritiro di bidoncini codificati, sacchi della raccolta differenziata o Carta Smeraldo, ricordiamo ' #Hera, in vigore dal 1° gennaio 2026: Ecosportello (Municipio – accesso piazza Di Vittorio, lato - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.