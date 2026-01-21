Heated Rivalry François Arnaud contro i fan tossici | Sono fidanzato? Non sono c***i tuoi

L'attore François Arnaud ha recentemente espresso la sua posizione riguardo alle crescenti problematiche di molestie e bullismo online, causate dall'ossessione dei fan per la coppia Connor-Hudson. In un messaggio diretto, Arnaud ha chiarito di voler mantenere la propria privacy, sottolineando di non essere coinvolto in questioni sentimentali e di non tollerare comportamenti tossici o minacce. La vicenda evidenzia l'importanza di rispettare la sfera privata delle persone pubbliche.

Minacce, bullismo online e privacy violata: l'attore François Arnaud prende le distanze dal cast dopo essere stato travolto dall'ossessione dei fan per la coppia Connor-Hudson. Il successo della serie Heated Rivalry sta portando con sé un effetto collaterale preoccupante: l'incapacità di una parte del pubblico di distinguere la finzione dalla realtà. Al centro della polemica ci sono Connor Storrie e Hudson Williams, che interpretano rispettivamente Ilya Rozanov e Shane Hollander. Una fetta di fan "tossici" è diventata ossessionata dall'idea che i due attori debbano stare insieme anche nella vita privata, arrivando a perseguitare chiunque sembri ostacolare questo desiderio immaginario. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

