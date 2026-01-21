harry styles annuncia il nuovo singolo quando esce

Harry Styles ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, prevista per le prossime settimane. L’artista britannico continua a consolidare la sua carriera musicale con questa nuova release, che già suscita grande interesse tra i fan. Maggiori dettagli sulla data di uscita e sul contenuto della canzone saranno disponibili a breve. Restate aggiornati per tutte le novità riguardanti il nuovo singolo di Harry Styles.

Dopo aver annunciato l’arrivo del suo nuovo album di inediti, nelle ultime ore Harry Styles ha confermato anche l’uscita del suo prossimo singolo. Il ritorno di Harry Styles è sempre più imminente. Per giorni in rete si è parlato del giovane artista inglese, che da qualche anno è sparito dalle scene musicali. L’attesa però è finita e finalmente l’ex membro degli One Direction ha annunciato l’arrivo del suo nuovo album di inediti. Il disco, che segue al fortunato Harry’s House, uscirà il prossimo 6 marzo e si intitola Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Dalle prime anticipazioni emerse sappiamo che il progetto conterrà 12 tracce e che, per la prima volta, Styles sperimenterà suoni elettronici e dance. 🔗 Leggi su Novella2000.it

