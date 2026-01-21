Il principe Harry ha testimoniato in tribunale nel procedimento civile contro Associated Newspapers Ltd., evidenziando le tensioni con i tabloid e le fughe di notizie. Ricordando la madre, Diana, ha sottolineato le difficoltà legate alla privacy e alla diffusione di informazioni non autorizzate. La testimonianza si inserisce in un contesto di confronto legale che riguarda la tutela dell’immagine e della vita privata del membro della royal family.

Roma, 21 gennaio 2026 – Il principe Harry è tornato al banco dei testimoni nella causa civile contro Associated Newspapers Ltd., editore del Daily Mail e del Mail on Sunday, accusato di aver raccolto illegalmente informazioni sulla sua vita privata negli ultimi due decenni. In un’audizione emotiva e combattiva alla High Court di Londra, Harry ha descritto l’intrusione mediatica come dannosa per lui e per la duchessa Meghan, spiegando perché ha deciso di portare la battaglia in tribunale. Una battaglia legale storica contro i tabloid britannici. La causa in corso presso la High Court di Londra riguarda accuse di raccolta di informazioni private tramite metodi illegali, tra cui intercettazioni telefoniche, bugging di linee fisse e uso di investigatori privati, per la pubblicazione di decine di articoli su Harry e altre celebrità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Harry in tribunale, guerra al Mail. Il Principe ricorda Diana e attacca i tabloid: “Fughe di notizie non dalla mia cerchia”

