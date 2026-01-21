Haleon punta su Jon Workman chi è il nuovo presidente Operation Unit Europe
Haleon annuncia la nomina di Jon Workman come nuovo presidente della Operation Unit Europe. Con una consolidata esperienza nel settore, Workman guiderà le attività operative dell’azienda in Europa, puntando a rafforzare la presenza e l’efficienza del gruppo nella regione. Questa scelta strategica mira a consolidare la posizione di Haleon nel mercato dei beni di consumo dedicati alla salute, mantenendo un approccio sobrio e orientato alla crescita sostenibile.
Novità per Haleon, azienda globale nel settore dei beni di consumo focalizzata sulla salute. Jon Workman è il nuovo presidente della Operation Unit Europe. Nel suo nuovo ruolo, il manager entra a far parte dell’Executive Team di Haleon (HET), il gruppo di senior leader globali della società e riporterà direttamente a Brian McNamara, Chief Executive Officer di Haleon. Workman è un nome noto a livello internazionale: da presidente dell’Associazione di categoria dell’Industria Europea del Self-Care rappresentava Haleon nel Consiglio direttivo AESGP dal 2022. D’altra parte l’Europa rappresenta un mercato strategico per Haleon e ha un ruolo chiave nelle ambizioni dell’azienda di raggiungere un miliardo di consumatori in più entro il 2030. 🔗 Leggi su Lapresse.it
