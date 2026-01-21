Haleon annuncia la nomina di Jon Workman come nuovo presidente della Operation Unit Europe. Con una consolidata esperienza nel settore, Workman guiderà le attività operative dell’azienda in Europa, puntando a rafforzare la presenza e l’efficienza del gruppo nella regione. Questa scelta strategica mira a consolidare la posizione di Haleon nel mercato dei beni di consumo dedicati alla salute, mantenendo un approccio sobrio e orientato alla crescita sostenibile.

Novità per Haleon, azienda globale nel settore dei beni di consumo focalizzata sulla salute. Jon Workman è il nuovo presidente della Operation Unit Europe. Nel suo nuovo ruolo, il manager entra a far parte dell’Executive Team di Haleon (HET), il gruppo di senior leader globali della società e riporterà direttamente a Brian McNamara, Chief Executive Officer di Haleon. Workman è un nome noto a livello internazionale: da presidente dell’Associazione di categoria dell’Industria Europea del Self-Care rappresentava Haleon nel Consiglio direttivo AESGP dal 2022. D’altra parte l’Europa rappresenta un mercato strategico per Haleon e ha un ruolo chiave nelle ambizioni dell’azienda di raggiungere un miliardo di consumatori in più entro il 2030. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Haleon punta su Jon Workman, chi è il nuovo presidente Operation Unit Europe

Medicines for Europe, Steffen Saltofte è il nuovo presidenteMedicines for Europe ha nominato Steffen Saltofte come nuovo presidente per il periodo 2026-2028.

Fanelli (Haleon): "CEOforLife Award premia impegno su invecchiamento attivo"Il CEOforLife Award riconosce l’impegno nel promuovere l’invecchiamento attivo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Jon Workman entra nell’Executive Team di Haleon con la guida dell’Europa.