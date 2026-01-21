Hai dai 18 ai 30 anni e sei in cerca di nuove opportunità? Candidati come membro dell’Advisory Board Next di Btm

Se hai tra i 18 e i 30 anni e desideri contribuire allo sviluppo del territorio, puoi candidarti come membro dell’Advisory Board Next di Banca Territori del Monviso. Questo progetto mira a coinvolgere le giovani generazioni nei processi di crescita delle province di Cuneo e Torino, offrendo un’opportunità di partecipare attivamente e condividere idee per il futuro del territorio.

Banca Territori del Monviso ha avviato un progetto per dare voce alle nuove generazioni e coinvolgerle attivamente nei processi di crescita del territorio delle province di Cuneo e Torino Banca Territori del Monviso ha avviato le candidature per l’Advisory Board Next – BTM Young Community, un progetto che nasce con l’obiettivo di dare voce alle nuove generazioni e coinvolgerle attivamente nei processi di crescita del territorio delle province di Cuneo e Torino. Un’iniziativa dedicata a ragazze e ragazzi che vogliono contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico del proprio territorio.🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: A Istanbul Ceyda e Hatice conquistano Emre, mentre Enver cerca nuove opportunità. Tutte le anticipazioni dai prossimi episodi della serie turca di Canale 5 in onda oggi, domani e dopodomani Leggi anche: Iliad rinnova l’Advisory Board: entrano Monica Maggioni e Marcello Ascani Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Girl saved the CEO with her first night and fled. He married her directly and doted on her at home. Argomenti discussi: Formazione e lavoro: tutti i bandi attivi con GiovaniSì; Al via il Corso Base Social: quattro appuntamenti gratuiti per imparare a comunicare sui social network; Avviso sostegni ai progetti di vita indipendente anno 2026; Export in picchiata, Vicenzaoro cerca soluzioni: Materiali diversi e alleanze aziendali per fronteggiare i prezzi alle stelle. DAZN regala un mese gratuito a tutti dai 18 ai 35 anni per Natale. Ecco come fareDAZN, la piattaforma leader nel live streaming di eventi sportivi, ha annunciato una nuova iniziativa in collaborazione con la Carta Giovani Nazionale. A partire da oggi e fino al 24 dicembre 2024, i ... hwupgrade.it Madeleine CERCA CASA 4/5 anni sterilizzata,taglia medio contenuta (circa 15 kg) Dolce e Buona caratterialmente , brava anche in passeggiata e compatibile con i suoi simili. Adott - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.