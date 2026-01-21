Ha violentato due studentesse disabili | prof condannato Dovrà anche versare 80mila euro

Un insegnante di sostegno di Livorno è stato condannato a nove anni e mezzo di reclusione per aver abusato sessualmente di due studentesse minorenni e disabili. La condanna include anche il pagamento di 80.000 euro di risarcimento alle vittime. La sentenza rappresenta un importante passo nella tutela dei diritti e della sicurezza degli studenti con disabilità.

