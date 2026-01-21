La sindaca Funaro ha partecipato ai funerali di Commisso, sottolineando l’importanza di essere presenti sia a livello personale che istituzionale. La cerimonia si è svolta a Firenze il 21 gennaio 2026, in un momento di commozione condivisa dalla comunità. La presenza della prima cittadina ha rappresentato un gesto di vicinanza e rispetto nei confronti di una figura che ha profondamente amato la città.

Firenze, 21 gennaio 2026 – "Non potevamo non esserci sia da un punto di vista personale sia in rappresentanza della nostra Firenze. Penso che la nostra presenza fosse importante, è stata una cerimonia molto toccante, molto sentita e penso che lo dovevamo a Rocco, a una persona che ha amato tantissimo la nostra città, che ha amato tantissimo la Fiorentina". Lo ha detto la sindaca di Firenze, Sara Funaro, che ha partecipato a New York ai funerali del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. "Non abbandonarci da lassù": la morte di Commisso, parla il presidente del viola club "Era un uomo diretto, con una grande empatia, con obiettivi chiari, un uomo con cui si riusciva ad avere un dialogo molto franco.

"Ha amato tantissimo la nostra Firenze". La sindaca Funaro ai funerali di Commisso

Morte di Rocco Commisso, la sindaca Funaro: “Empatia e affetto per Firenze, lascia segno indelebile”La scomparsa di Rocco Commisso, figura di rilievo per Firenze, ha suscitato cordoglio tra la comunità.

Fiorentina: funerali di Commisso a New York. Con Ferrari e la sindaca Funaro. Occasione per firmare con Catherine l’accordo sul FranchiIl 21 gennaio 2026, si terranno a New York i funerali di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, nella chiesa di St.

