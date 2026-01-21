Gwyneth Paltrow e la sfida più temuta | Non sapevo se ne sarei stata capace

Gwyneth Paltrow, nota attrice e imprenditrice di successo, ha recentemente affrontato una sfida personale importante. Dopo aver raggiunto traguardi significativi nel mondo dello spettacolo e del business, si è trovata di fronte a un momento di incertezza, chiedendosi se fosse in grado di superare un ostacolo difficile. Questa fase rappresenta un nuovo capitolo nella sua carriera, segnato dalla volontà di affrontare le proprie paure e di trovare nuova motivazione.

Dopo il successo come imprenditrice, pareva che Gwyneth Paltrow avesse proprio deciso di dire addio alle scene. "Tornare sul set? Non sapevo se fossi ancora capace". L'attrice, in collegamento da Los Angeles, ammette di aver provato un certo timore nel tornare a recitare in 'Marty Supreme' di Josh Safdie (dal 22 gennaio in sala con I Wonder Pictures), dopo qualche anno di distanza dal set. "È stato come tornare a casa", dice. Un rientro che lei stessa definisce "inaspettato", arrivato in un momento di transizione personale: i figli ormai grandi, una nuova fase della vita, e la telefonata del regista Josh Safdie che ha riacceso una scintilla che credeva sopita.

Gwyneth Paltrow: «L'uscita di casa dei miei figli è stata come un divorzio. Mi sentivo come se non sapessi più chi fossi, cosa volessi fare»Gwyneth Paltrow, attrice e imprenditrice, ha condiviso apertamente le sue emozioni legate al trasferimento dei figli al college.

