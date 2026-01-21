Gwyneth Paltrow e la sfida più temuta | Non sapevo se ne sarei stata capace

Gwyneth Paltrow, nota attrice e imprenditrice di successo, ha recentemente affrontato una delle sfide più impegnative della sua vita. Dopo aver raggiunto importanti traguardi nel mondo dello spettacolo e degli affari, si è trovata a mettere in discussione le proprie capacità. In un momento di riflessione, ha condiviso le difficoltà e i dubbi che l’hanno accompagnata, dimostrando come anche le figure pubbliche possano trovarsi di fronte a sfide personali e professionali complesse.

Dopo il successo come imprenditrice, pareva che Gwyneth Paltrow avesse proprio deciso di dire addio alle scene. "Tornare sul set? Non sapevo se fossi ancora capace". L’attrice, in collegamento da Los Angeles, ammette di aver provato un certo timore nel tornare a recitare in 'Marty Supreme' di Josh Safdie (dal 22 gennaio in sala con I Wonder Pictures), dopo qualche anno di distanza dal set. "È stato come tornare a casa", dice. Un rientro che lei stessa definisce "inaspettato", arrivato in un momento di transizione personale: i figli ormai grandi, una nuova fase della vita, e la telefonata del regista Josh Safdie che ha riacceso una scintilla che credeva sopita. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

