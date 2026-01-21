Guterres attacca chi calpesta diritto

Il segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, ha condannato i leader che violano il diritto internazionale, sottolineando l’importanza di rispettare le norme fondamentali per mantenere la pace e la sicurezza globale. Le sue parole evidenziano la preoccupazione dell’organizzazione per le azioni che minano il rispetto delle leggi internazionali e compromettono la stabilità mondiale.

19.25 18.28 Groenlandia,"guida"in caso di emergenza17.45 Courmayeur,con sci contro albero: muore17.10 Parlamento Ue sospende intesa dazi Usa16.20 Tensioni Usa, Lagarde ha lasciato cena15.33 Trump: negoziati per avere Groenlandia15.33 Groenlandia, Trump:"Non userò la forza"15.05 Trump:Europa non va in direzione giusta14.40 Anguillara,marito confessa femminicidio Pagina 546 - Magazine TV p.547 SETTIMANA IN TV"MORBO K – Chi salva una vita, salva il mondo intero", martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo "LA PRESIDE", il lunedì, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo e ai video della conferenza stampa 1 e 2 "DON MATTEO 15", il giovedì, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo "PRIMA DI NOI", la domenica, ore 21.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Guterres:violato diritto internazionaleIl segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha espresso seria preoccupazione per il mancato rispetto delle norme del diritto internazionale. Venezuela, l’escalation voluta da Rubio che calpesta la legge e il diritto internazionaleL’intervento degli Stati Uniti in Venezuela, promosso da Rubio, solleva questioni sulla legalità e sul rispetto del diritto internazionale. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Guterres attacca i leader che ‘calpestano il diritto internazionale’(ANSA) - NEW YORK, 21 GEN - Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres attacca i leader che calpestano il diritto ... espansionetv.it Guterres attacca i leader del mondo sulle violazioni del diritto internazionale, Onu diviso su IranNel suo intervento all'Assemblea generale, il segretario delle Nazioni Unite ha prospettato la fine del diritto e della cooperazione internazionali davanti all'atteggiamento di vari Paesi. Guterres no ... msn.com Guterres attacca i leader del mondo sulle violazioni del diritto internazionale, Onu diviso su Iran x.com Michele Giorgio, Israele cancella la presenza dell’Unrwa a Gerusalemme, Il Manifesto, 21 gennaio 2026 PALESTINA Al posto del centro operativo dell’agenzia dell’Onu per i profughi palestinesi sorgeranno 1.400 case. Guterres: atto inaccettabile Il lungo brac - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.